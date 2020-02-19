جدل كبير أثير خلال الأيام الماضية بسبب منع مطربيها من إقامة الحفلات وفقًا لأحدث بيانات نقابة المهن الموسيقية لما في هذه الأغاني من إفساد للذوق العام، وبدأ الفنانون في إعلان آرائهم حول هذه الأزمة وانقسموا بين مؤيد ومعارض.
نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الخاص على Instagram مقطع فيديو قديم لها كانت قد نشرته منذ عدة أشهر وهي ترقص على أحد الأغاني الأجنبية، إلا أنها هذه المرة أعادت نشره بعد تركيب صوت أغنية مهرجان “بنت الجيران” عليه وكتبت معلقة: “تلاقيني لسه بخيري”.
جدير بالذكر أنه يعرض لرانيا يوسف حالياً فيلم “صندوق الدنيا” مع خالد الصاوي وباسم سمرا وصلاح عبدالله وأحمد كمال وهو من تأليف وإخراج عماد البهات.
شاهدوا.. رقص رانيا يوسف على مهرجان “بنت الجيران”
جدل كبير أثير خلال الأيام الماضية بسبب منع مطربيها من إقامة الحفلات وفقًا لأحدث بيانات نقابة المهن الموسيقية لما في هذه الأغاني من إفساد للذوق العام، وبدأ الفنانون في إعلان آرائهم حول هذه الأزمة وانقسموا بين مؤيد ومعارض.