صدمت الممثلة السورية ​رنا الأبيض​ الجمهور بإتقانها تقليد الممثلة السورية ​منى واصف​، إذ تناقل المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من لقاء تلفزيوني ظهرت فيه الأبيض برفقة عدد من زملائها الممثلين.



وقلّدت الأبيض صوت وطريقة كلام واصف بشكل أحدث ضجة كبيرة، وأعرب عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم الشديد بطريقة تقليدها.

يشار إلى ان الممثلة رنا الأبيض أنهت تصوير مشاهدها في مسلسل “باب الحارة 11″، بينما تستعد للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “بروكار” بشخصية “فريال”، والجزء الثالث من مسلسل “حرملك” بشخصية “جميلة”.