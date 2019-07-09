شاهدوا.. روان بن حسين ترد على اتهامها بشرائها لشهادتها الجامعية

ردت الفاشينيستا الكويتية ​روان بن حسين​على كل الشائعات التي تحدثت عن شرائها لشهادتها الجامعية من لندن.

ونشرت بن حسين عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من التخرج حيث قالت التالي: “حق كل شخص باركلي شكرًا جزيلًا ما قصرت.. وعقبالكم يارب والله يسعدكن عشرات السعادة اللي أنا فيها.. وحق كل شخص كتبلي كومنت يلوع القلب مثل وجه مثل بكام اشتريتي الشهاده أو متى ذاكرتي”.

وأضافت: “أحب أقولكم إني تخرجت واليوم كان تخرجي.. وأحب أقولكم جامعة في لندن بريطانية والجامعات الإنجليزية ما عندها تشتري شهاده أو متى ذاكرتي”.

من ثم نشرت بن حسين صورة من التخرج وعلقت عليها بالتالي:

“قبل اربع سنوات، قررت اني انتقل من لوس انجلوس إلى لندن لألتحق بكلية القانون. درست سنة تحضيرية في جامعة كنقز كولج لندن قبل ما ابتدي دراسة بكالريوس القانون في جامعة ويستمنستر، الثلاث سنوات اللي فاتوا ماكانو الأفضل ولا الأسهل، واجهت فيهم تحديات بس اكيد علّموني الكثير، ممتنة اني قضيت هالوقت في وحده من أفضل مدن العالم، ممتنة لصداقات كوّنتها على مدار السنين، شكراً لندن، رح اشتاقلك”.