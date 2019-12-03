شاهدوا.. روان بن حسين تكشف حقائق عن زواجها وسبب إخفائه بعد إعلان حملها

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً للفاشينيستا روان بن حسين كشفت فيه تفاصيل عن حملها وزواجها.

وقالت إن تأسيسها عائلة في سن صغيرة هو أعظم إنجاز قامت به في حياتها، إذ يترتب على هذا خوض تحد كبير يتمثل بالاهتمام بطفل وبحياته وصحته.

وكشفت أنها تزوجت قبل حلول شهر رمضان الماضي (2019) وإنها أخفت الخبر احتراماً لخصوصيتها وخصوصية أفراد عائلتها وزوجها، لافتة إلى أن هؤلاء لا يريدون أن تسلط الأضواء عليهم.

وتابعت أن أول أشهر الحمل كانت صعبة وأنها عانت من الوحام وكانت تشعر بالتعب أثناء العمل.

وأشارت إلى أن الزواج والحمل علماها أن تتحلى بالهدوء وتعتمد على الله. وتمنت الإنجاب لكل من لم يستطع ذلك حتى الآن. كما عرضت من خلال الفيديو مقطعاً من جلسة تصوير.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة في أوساط متابعي تلك الحسابات وحقق على أحدها أكثر من 58 ألف مشاهدة.