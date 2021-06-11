تعرضت الإعلامية ​السعودية​ ​روزانا اليامي​ لموجة من الإنتقادات اللاذعة من قِبل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت مقطع فيديو لها ظهرت فيه بالمايوه خلال تواجدها أحد المسابح بمدينة جدة في السعودية.

وردت روزانا على الإنتقادات التي طالتها، معبّرة عن إستيائها من تدخل المتابعين في حياتها الخاصة، وقالت: “هذا هو الفيديو اللي شجعت فيه السياحة في بياضة، ويقولوا أثار الجدل بذمتكم وين الجدل عندكم حق ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه”.

وتابعت: “بهذي المناسبة راح اطلع على بياضة مرة ثانية بكرة ولا بعدو”.

وكانت أحدثت روزانا اليامي ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار صورة لها ظهرت فيها برفقة شاب وهي تحتضنه، إضافةً إلى فيديوهات وصور لمائدة، وأرفقتها بتعليق: “سفرة عزاب في آخر يوم عزوبية”، خصوصاً إثر تداول أخبار مفادها أنها بعلاقة عاطفية، بعد أقل من شهر على طلاقها.

وبعد هذه الضجة ردّت روزانا على المتطفلين على حياتها الخاصة، وقالت: “اتقوا الله في أعراض الناس، أخويه خلتوا حبيبي الجديد!..وللمرة المليون موضوع إرتباطي وشريك حياتي المستقبلي مش مادة للطرح وحياتي الزوجية رح تكون خاصة فيا أنا وزوجي وعائلتي فقط”.

لكن تصريح روزانا أثار سخرية المتابعين، الذين إتهموها بأنها تعمدت نشر هذه الصور وإثارة الجدل، من أجل تصدر الترند، إضافةً إلى أنها تعمدت الرد المتأخر، لإثارة زوبعة إعلامية حولها.

وأعلنت روزانا اليامي في شهر شباط/فبراير عام 2021، إنفصالها عن زوجها بصور ردت فيها على متابعيها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكانت قد سألتها إحدى المتابعات قائلةً: “صدق إنفصلتي عن زوجك؟” ما دفع روزانا بالرد عليها قائلةً:” أيوه إنفصلنا.. وقريب إنشالله راح يخلص إجراءات الطلاق”.,

وأضافت في ردها على متابعة أخرى كانت قد أعربت عن حزنها لإنفصال روزانا عن زوجها، قائلةً: “هذا نصيب.. الله يكتبلي الخير ويكتبله الخير ويعوضنا بالأفضل ويوفق كل أحد فينا بحياته الجديدة..”.