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شاهدوا.. رولا يموت عارية تمامًا: مؤخرتي ليست للقلوب الضعيفة

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rola yammout to

رولا يموت

في أجرأ خطوة تقوم بها فنانة عربية، قررت النجمة اللبنانية، رولا يموت أن تسبق أختها هيفاء وهبي، والطريقة وحيدة ومضمونة، التعري والإستغناء عن أي ملابس تغطي جسدها.
يموت، نشرت فيديو صدمنا جميعنا، لما يتضمنه من جرأة لم نعرفها ولم نرها الا في أفلام البورنوغرافي، على مايبدو ترويج لأحدث عمل غنائي لها.

 

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Big 🍑 soon // ماشالله 🧿🧿🧿🧿🧿 من أجواء التصوير 🎥📸 ليس لأصحاب القلوب الضعيفة!!! #رولايموت #ملكة_الإغراء #الاولى #لبنان #سوريا #فلسطين #العراق #اليمن #السعودية #الامارات #دبي #تركيا #مصر #تونس #الجزائر #المغرب #كردستان #البحرين #الاردن #سلطنة_عمان #ايران #ليبيا #mydubai #rolayammout #singer #star #sexy #bikini #power #feet

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وظهرت أخت هيفاء وهبي غير الشقيقة، عارية تماما من الخلف، تحرك مؤخرتها على أنغام (big booty) أغنية للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، وعلقت: (Big soon ماشالله من أجواء التصوير ليس لأصحاب القلوب الضعيفة! #رولايموت).

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