كشفت الفنانة البحرينية ريم أرحمة نجاة ابنتها من الموت بسبب تعرضها لصعقة كهربائية حادة، إثر انكساء غطاء شاهن هاتفه الذكي.

وأوضحت في حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات” أنها سمعت صراخ ابنتها فاتجهت صوبها مسرعة لتجدها تصارع الكهرباء، وتعاني من الارتجاف وازرقاق جسمها ووجهها.

واتصلت أرحمة بالإسعاف مضيفةً: “ربي لطف بحالنا شكرا الطوارئ على سرعة الاستجابة الله سلمنا وسلم بنتي وانكتب لها عمر جديد“، ووجهت رسالة لمتابعيها: ”ديروا بالكم من الشواحن بنتي بغت تروح مني الله رحم بحالنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله”.