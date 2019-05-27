شاهدوا.. ريم البارودي تحتفل بعيد ميلاد وفاء عامر الـ51 في الكويت

نشرت الفنانة ريم البارودي فيديواً لمجموعة صور لها مع الفنانة وفاء عامر، مصحوباً بأغنية “حنان الدنيا” للفنانة كارمن سليمان.

وعلّقت البارودي على الفيديو: “كل سنة وإنتِ كده، لأن مفيش أحلى ولا أطيب ولا أكرم ولا أحن من كده، ربنا يخليكِ لينا كلنا، كل سنة وإنت الأم والأخت والصديقة والنجمة الكبيرة بفنك وأخلاقك يا وفاء عقبال مليون سنة يا حبيبة الكل”.

وأضافت: “حنان الدنيا في كفوفها، وطيبة قلبها آية، وكل ما عيني بتشوفها بحس براحة جوايا”.

واحتفلت الفنانة وفاء عامر بعيد مولدها الـ51، أمس، وتشارك عامر في مسلسل “حكايتي” ضمن السباق الرمضاني الحالي، وتنتظر عرض مسلسها السر.