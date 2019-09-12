شاهدوا ريم البارودي تشعل إنستغرام بمقاطع فيديو من زفاف صديقتها

نقلت الفنانة ريم البارودي لحظات جميلة خلال حضور حفل زفاف احدى صديقاتها وبحضور مجموعة من الفنانين، وذلك عبر خاصية ستوريز على تطبيق “انستغرام”.

وظهرت ريم في مقاطع الفيديو بكامل أناقتها وجمالها، وعبرت للعروس عن سعادتها بصديقتها وقدمت عدة وصلات رقص مع بعض الحضور من الفنانين.

وكان من بين الحضور أمين شاهين، الذي تنتشر شائعات كثيرة حول علاقة الحب التي تجمع بينهما، إلا أنها أكدت أكثر من مرة أن العلاقة بينهما قائمة على الصداقة والأخوة.