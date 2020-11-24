ظهرت الممثلة السعودية ​ريم عبد الله​ بمقطع فيديو وهي تضع الحناء على شعرها، مستخدمة ايضا الزيوت، وقد اثارت من خلاله جدلا كبيرا اذ ان ملامح وجهها تغيرت بسبب الحناء على شعرها.

وقالت ريم عبد الله في الفيديو : “اليوم خلصت شغلي بدري ورجعت حطيت حناء على شعري.. هذا استخدام شخصي”.

وأضافت: “هذا الزيت اللي بصوره أنا أستخدمه كثيرًا.. وما عندي مشكلة استخدم زيوت كثيرة”.

وتابعت ريم: “مبسوطة بالنتيجة.. أقل شيء أقدمه إني أظهر ليكم”.

ولاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





