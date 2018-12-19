شاهدوا.. ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن عمرها الحقيقي.. وماذا قالت عن عضلات عمرو دياب؟

كشفت ال​إعلام​ية المصرية ​ريهام سعيد​ أنها تخطت الأربعين عاماً، وقالت إنها على الرغم من ذلك قررت البدء في ممارسة الرياضة، وأن من توقفوا عن ممارسة الرياضة لفترة أو تخطوا سن الأربعين مثلها، يمكنهم أيضاً الحصول على قوام ممشوق.



وقد عرضت سعيد في برنامجها “​صبايا​” عبر قناة “​الحياة​” المصرية، فيديو للفنان المصري ​عمرو دياب​ أثناء ممارسته التمارين الرياضية، مشيدة بحرصه على الرياضة واهتمامه بصحته، ليس بهدف تضخيم عضلاته، ولكن لكي يكون رياضياً ويتمتع بجسم جميل من دون الاعتماد على منشطات.

وقالت سعيد: “عمرو دياب ليس صغيرا في السن لكنه يتمتع بصحة جيدة، ويمارس التمارين الرياضية، وهناك الكثير من النماذج مثل عمرو دياب”.