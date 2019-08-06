شاهدوا ريهام سعيد: كنت مطلقة واصبت بحالة اكتئاب وزاد وزني 45 كيلو

كشفت الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ أنها أصيبت بحالة من الاكتئاب بعد طلاقها، كما ادى ذلك ايضا الى زيادة وزنها 45 كيلو خلال عام ونصف، الأمر الذي منعها من المشاركة بالتمثيل او تقديم البرامج.

وجاء حديثها خلال ظهورها الأول بعد تعرضها لوعكة صحية، في برنامجها “صبايا” الذي يعرض على قناة “الحياة”.

وشكرت خلال الحلقة ايضا كل من دعمها واطمئن على حالتها، واشارت الى ان مرضها عرّفها على أصدقائها الحقيقيين.

يذكر ان سعيد كشفت انها اجرت 3 عمليات جراحية للتخلص من مرضها في ثلاثة اسابيع وذلك على اثر اصابتها بميكروب في أنفها، وهذه المنطقة تسمى مثلث الموت، لأنها لا تتغذى بالدم، ما جعل علاجها من أي ميكروب أمراً صعباً.