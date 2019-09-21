شاهدوا.. ريهام عبدالغفور بصحبة شقيقها في مهرجان الجونة السينمائي

عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بمشاركة شقيقها في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الذي افتتحت أمس الخميس.

وكتبت “ريهام”، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: ” دائماً ف ضهري يا حبيبي بكل معنى الكلمة حبي الأول، أخويا الكبير Brotherly love”.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.