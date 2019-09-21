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شاهدوا.. ريهام عبدالغفور بصحبة شقيقها في مهرجان الجونة السينمائي

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reham abdel ghafour brother

عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بمشاركة شقيقها في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الذي افتتحت أمس الخميس.
وكتبت “ريهام”، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: ” دائماً ف ضهري يا حبيبي بكل معنى الكلمة حبي الأول، أخويا الكبير Brotherly love”.reham abdel ghafour brother
جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

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