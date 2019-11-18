شاهدوا.. زكي فطين عبدالوهاب يوجه نصيحة لمرضى السرطان بعد تعافيه

أعلن المخرج والفنان زكي فطين عبدالوهاب، مؤخرًا شفائه من السرطان، بعد فترة علاج امتدت لشهور.

زكي فطين عبدالوهاب، قال في أول تعليق له خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عهبر فضائية “on e”: “أجريت تحاليل منذ 3 أيام وكانت النتيجة بأن الورم السرطاني مازال بنفس الحجم ولم يزد، وهذا إشارة جيدة وإيجابية للشفاء”.

وأضاف: “سأتوقف عن أخذ الجلسات لمدة 3 أشهر ثم عمل إشاعة للاطمئنان وظهور النتائج النهائية التي تؤكد شفائي من المرض”.

زكي فطين، وجه نصيحة لمرضى السرطان قائلا: “أنصح الذي أصيبوا بالسرطان بالإيمان بالله واعتبار المرض أنه قدر الله ويجب تقبله”.

وأكد أنه حاليًا يجهز لفيلم “العنكبوت” مع الفنان أحمد السقا، ومن المنتظر مشاركته في ماراثون دراما رمضان القادم.

كان الفنان زكي فطين عبدالوهاب قد أعلن أنه تعافى من مرض سرطان الرئة الذي أصابه في الشهور الأخيرة، ونشر عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، منشورًا يفيد بأن نتيجة الأشعة التي أجراها مؤخرًا إيجابية، وأن الورم كامن وأنه لم ينتشر، وكتب “باي باي Chemo.. باي باي Cancer”.