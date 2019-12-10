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شاهدوا.. زوجة أحمد السقا تكشف كيف تقدّم لخطبتها وموقف والدها؟

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ahmad elsaka wife

تحدثت المذيعة المصرية مها الصغير عن مرحلة اقدام زوجها الممثل المصري ​أحمد السقا​ لخطوبتها، وموقف والدها من ذلك.
وكشفت ان أحمد السقا تقدم لخطبتها حينها في شهر رمضان المبارك عند الساعة الخامسة فجرا، وحينها كان يصوّر مسلسل “زيزينيا”، وكانت قد سألت والدها إن كان يعرف ممثلا يدعى أحمد السقا، فأخبرها أنه شاهده في احد المسلسلات الى جانب الممثل المصري يحيى الفخراني، واشارت الى انها كانت صديقة اخته.
واتى حديثها خلال حلولها ضيفة على برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” الذي يعرض عبر قناة cbc.

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