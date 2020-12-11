تعرّضت ندى الكامل، زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي لموجة من التنمّر بسبب فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وظهرت فيه وهي تسير برفقة زوجها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي قبل أن يدعوها الأخير إلى الوقوف على منصة مستديرة صغيرة.

وانطلقت إثر هذا موجة من التعليقات الساخرة القاسية التي ركّزت على طريقة مشيها وشكلها، ومما جاء فيها: “نادية كامل الدسم” و”هي ماشية محندبة ليش؟ كأن في شي مثقل عليها” و”مش قادره تمشي حتى مرا” و”مش أدره تمشي بالكعب العالي” و”حسيت إنها حامل” و”حاطة الثقل عليه وهي تمشي” و”مشيتها مع الكعب ذكرتني بنفسي أول ما لبست كعب وأنا بالمتوسط”… وحقق المقطع على أحد الحسابات في ساعات قليلة أكثر من 46 ألف مشاهدة.

ويُشار إلى أن الفيشاوي كان قد لفت الأنظار بتغزّله بزوجته بعد نشره صورة التُقطت لهما خلال مشاركتهما في حفل افتتاح الحدث السنوي مع التعليق: “يذوب قلبي عندما تنظر إليّ هكذا”.