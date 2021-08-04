خضع الفنان الكوميدى محمد ثروت لجلسة تصوير مع زوجته قبل استقبال مولودته الثانية دهب، حيث اختار ثروت وزوجته طريقة مبتكرة للإعلان عن إنجاب مولودتهما الجديدة، بعدما خضعا لجلسة التصوير في الأيام الأخيرة من الحمل،

وعلى طريقة كارتون “ديزني” الشهير “موانا”، علّق الفنان محمد ثروت على الصور المنشورة عبر حسابه بموقع إنستجرام قائلًا: “عائلة ماوي وموانا.. الهيافة فينا بس ربنا اللي هادينا”، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيه فور نشرها، حيث حصدت الصور أكثر من 61 ألف إعجاب عبر حسابه.

وفي جلسة تصوير أخرى، ظهرت منى بلقطات رومانسية مع زوجها مرتدية فستان باللون العنابي، وزينت شعرها الأشقر بتاج أنيق من الورود الذهبية، وحرص “ثروت” على احتضانها وتقبيلها باهتمام وحبّ، معبرًا عن سعادته بانتظار المولود الجديد. وعلّق ثروت على الصور، كاتبًا: “بحبك يا أم دهب، مش مصدق نفسي وأنا جان، الكوميديان لما يحب”.

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بدوره أكد الفنان محمد ثروت بعد تصدر صوره مع زوجته «ترند» مواقع السوشيال ميديا، أنه لم يتخيل أن الصور الأخيرة ستحدث هذه الضجة، متحدثاً عن قصة الحب التى جمعته بزوجته منى جمال منذ 16 عاما وزواجهما منذ 6 سنوات فقط، كاشفا أن بداية علاقتهما كانت في مسرح الجامعة، حيث قضى 7 سنوات قبل أن يتخرج من كلية التجارة، بسبب حبه الشديد للمسرح.

تابع محمد ثروت أن معرفته الحقيقية بزوجته بدأت في أحد عروض المسرح حين لم تحصل على دور وتم تكليفها بإستقبال كبار الضيوف من دكاترة الجامعة، وجلست هي إلى جواره لمشاهدة العرض، وهناك توطدت علاقتهما وبدأت تتخذ منحى آخر.

أشار «ثروت» إلى أنه يترك لزوجته مهمة إدارة أعماله، وهذا لأنه يثق في رأيها فيما يتعلق بأعماله الفنّية، لأنها تعرفه جيدًا ولن تنصحه بشيء يضره، كما أنها أول من ينصحه عندما يخطيء، مؤكدًا أنه لا يخشى إطلاعها على تفاصيل تعاقداته أو أجره الذي تتولى الإتفاق عليه مع شركات الإنتاج.

أكد ثروت أن علاقته بزوجته تعتمد على النقاش واتخاذ الرأي الأسلم في النهاية، فهو القائد وصاحب القرار فيما هي صاحبة رأي الشوري، وكلاهما في نفس المركب، مشيرًا إلى أنه عندما يختلف معها يبدأ كل منهما في السخرية من الآخر وإلقاء الإفيهات التي تسخر من تصرف شريكه، مؤكدًا أنه يحتاج بعدها للبقاء في غرفة منفصلة والتفكير في مدى إنفعاله وعصبيته، قبل أن يبدأ أحدهما في مصالحة الآخر.

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