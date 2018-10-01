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شاهدوا زوجة عَمّ ماجد المهندس تبكي بشِدة وتطلب منه مساعدة بناتها بعد وفاة والدهن

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شاهدوا زوجة عَمّ ماجد المهندس تطلب منه مساعدة بناتها بعد وفاة والدهن

شاهدوا زوجة عَمّ ماجد المهندس تطلب منه مساعدة بناتها بعد وفاة والدهن

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة تَدّعي أنّها زوجة عمّ الفنّان ماجد المهندس، وظهرت المرأة وهي تبكي بشِدة خلال الفيديو وتستنجد بماجد لمساعدة بناتها بعد وفاة والدهن.

وحرصت المرأة خلال الفيديو على توجيه وصية للمهندس بأنّ عليه مراعاة بنات عمه، وأنّهنّ أمانة في رقبته؛ خوفاً منها بأن تموت وتتركهن بمفردهنّ بسبب مرضها الشديد.
على الجانب الآخر، أحيى ماجد المهندس حفلاً غنائياً بالمملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة الرياض، احتفالاً مع جمهوره باليوم الوطني للمملكة الـ88، وذلك على خشبة مسرح مركز الملك فهد الثقافي، وبمصاحبة المايسترو مدحت خميس.

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