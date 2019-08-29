شاهدوا زوجة معتصم النهار تكشف سبب حبّها له.. وهكذا تتعامل مع معجباته!

أطلت لين زوجة الممثل السوري ​معتصم النهار​ برفقته في اول مقابلة تلفزيونية لهما معاً، وتحدثا في الكثير من المواضيع التي تتعلق بحياتهما الخاصة، فأشارت هي إلى أن أكثر ما جذبها إليه وجعلها تتعلق به وتحبه هو ان روحه تشبه روح والدها، فيما قال هو انه أعجب في البداية بشكلها ولاحقاً أحب شخصيتها وإنسانيتها.

ومن ناحية اخرى، تحدث الثنائي خلال حلولهما ضيفين على برنامج “صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا، عن غيرتهما على بعض، فأشارت هي أنها منطقية وواقعية، وإن البنات يعجبن بمعتصم لأنه وسيم وهي تستوعبهنّ، وذكرت أنها أحياناً تفقد السيطرة على أعصابها عندما تتمادى إحداهنّ في التعاطي مع معتصم.

ومن ناحيته، قال النهار أنه يغار على زوجته كثيراً وفي بعض الأحيان يصبح عصبياً بسبب هذا الموضوع.