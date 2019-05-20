شاهدوا.. زوج إلهام شاهين أنتج فيلماً لسهير رمزي فطلقته

تطرقت الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ الى أزمة طلاقها من الخبير السياحي عادل حسني، مشيرة إلى أنّ السبب في طلاقها كان بسبب الممثلة المصرية ​سهير رمزي​.

وقالت شاهين: الطلاق وقع بسبب دخوله مجال الإنتاج السينمائي، وإنتاجه فيلمين من بطولة سهير رمزي.



وأوضحت إلهام شاهين في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ضمن برنامج “شيخ الحارة” الذي يعرض عبر قناة القاهرة والناس، أنها عندما تزوجت من عادل حسني، الذي لم تكن له علاقة بالفن، وينحصر نشاطه في مجال السياحة فقط وهذه رغبتها منذ البداية، تفاجأت باتجاهه الى الإنتاج السينمائي من دون علمها.



وأشارت إلى أنه كان ينكر علاقته بفيلم سهير رمزي طوال فترة تصويره، لكنه اضطر لإخبارها قبل عرض الفيلم بأيام، وهو ما أحزنها وأحدث خلافاً بينهما وبداية لمرحلة الطلاق.