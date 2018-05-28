شاهدوا.. زوج دنيا سمير غانم يثير الجدل وقلق الجمهور بعد طلبه المساعدة في إيجاد زوجته

أثار الإعلامي ​رامي رضوان​ زوج الممثلة المصرية ​دنيا سمير غانم​ الجدل وقلق الجمهور بعد طلبه المساعدة في إيجادها.

وجاء ذلك من خلال نشره مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه وهو يتحدث بجديّة لطلب المساعدة في إيجاد زوجته التي فقدت الذاكرة في إيطاليا، بعد إصرارها على السفر إلى هناك من أجل حضور مهرجان.

وفي بداية الأمر، أخذ الكثير من المتابعون المسألة على محمل الجد وأعربوا عن قلقهم، إلى أن تبين أنها مجرد مزحة من رضوان حيث أنه إستغل الحملة الإعلانية التي تشارك فيها زوجته في رمضان لصالح إحدى شركات العقارات، والتي تدور فكرة الإعلان حول فقدانها للذاكرة.