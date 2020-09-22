تداول بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو سجّلته الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أثناء احتفالها بيوم ميلادها وظهرت فيه برفقة زوجها فريد رحمة وهو يعايدها على طريقته.

سيرين عبد النور

ولفت فريد الأنظار باحتضان سيرين وتقبيلها على رأسها قبل أن يسرق منها قبلة أخرى على فمها. وأطلق هذا الكثير من التعليقات التي هنّأتها بعيدها مع التركيز على رومانسية الزوج التي أثنى عليها الجميع.

يُذكر أن سيرين كانت قد نشرت على حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو لطفلها كريستيانو لفت الكثير من الأنظار. فبعد تفقّدها له إثر ملاحظتها اختفاءه عن ناظريها، وجدته يلعب كعادته بالتراب والشتول التي تزيّن شرفة المنزل. وعند رؤيته لها سارع إلى إزالة التراب عن الأرض في محاولة لإعادته إلى مكانه وسط ضحك والديه. كما سارع الى مسح وجهه وشعره بيديه الملوثتين بالتراب بطريقة طريفة وكأنه يحاول إخفاء آثار فعلته… ما اعتبره المتابعون حركة عفوية جداً تشير إلى براءة الطفل.