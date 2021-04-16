بعد سلسلة طويلة من الخلافات التي وصلت إلى ساحات المحاكم وإنكاره نسب نجليه إلى زوجته الفنانة هالة صدقي وتوقّفهما عن العيش معاً منذ فترة، قرر سامح سامي، زوج هالة صدقي، إعلان تطليق زوجته رسمياً. وعبّر في تصريحات صحافية، عن استيائه الشديد من اتّهامات زوجته له أخيراً، عبر الفضائيات، في إشارة منه إلى حوارها في حلقة ضمن برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدّمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وعزا من جانبه أسباب الطلاق، التي دفعته لإعلانه، إلى الاتّهامات التي وجّهت إليه أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت هالة صدقي قد أكدت أن كل التجارب الزوجية التي خاضتها فاشلة، وأن أزواجها فاشلون، وهي الوحيدة التي لم تكن فاشلة في هذه التجارب، قائلةً: “لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جداً، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير”.

وأضافت هالة خلال حوارها أن والدتها توفيت بسببها، إذ قبل وفاتها مباشرةً وصلها إعلان قضية ضدها، قائلةً: “ماتت من حرقة الدم.. مشاكلي وجّعت قلبها”.

وبكت هالة صدقي على الهواء بسبب حزنها على فراق والدتها، مؤكدةً أنها لم تعد قادرة على العيش في منزلها، وأنها كان ستكتب كل ما تملك لأولادها.