حل الممثل المصري ​أشرف عبد الباقي​ ونجوم مسرحية “اللوكاندة”، ضيوفًا على ال​إعلام​ية منى الشاذلي في برنامجها “معكم” المذاع على قناة cbc.

وتحدثت ​الممثلة ويزو​، خلال الحلقة عن سبب كسر يدها وقدمها أثناء عرض وتصوير المسرحية، وأوضحت أن سبب الكسر هو وقوعها على درج منزل والدتها. وتدخل زوجها شريف حسني الذي يشارك في بطولة “اللوكاندة” بدور فرد أمن، ليعلق ساخرًا: “كل الكلام عن كسر رجلها بسبب السلم ده غلط، الحقيقة أنا اللي كنت جاي متضايق من برة وقالتلي مالك قولت ماليش”، متابعًا أنه بعد ذلك ضربها، لتضحك ويزو على هذه المزحة.

من جانبه علق محمد دياب ممازحًا: “رجلها اتكسرت وهي بتدوس على وشه”.





