شاهدوا.. زينب حفني: أنا استخدم الجنس في الرواية وأطالب بتعليم الثقافة الجنسية في المدارس

حلت الأديبة والكاتبة زينب حفني، ضيفة ببرنامج ” مجموعة إنسان ” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني.

وتحدثت حفني عن استخدامها ” للجنس ” في بعض روايتها، قائلة: ” أنا استخدم الجنس في الرواية إذا كان يخدم النص الروائي ” .

وضربت الأديبة مثلا بروايتها ” لم أعد أبكي ” ،مؤكدة أنها إن لم تكن استخدمت الجنس في تصويرها لمشهد اعتداء سائق على فتاة في منزلها، لما كان وصل الهدف التوعوي الذي أرادت إيصاله للقارئ.

وبسؤالها حول رأيها عن نشر الثقافة الجنسية في المجتمع قالت: ” نعم أطالب بتعليم الثقافة الجنسية في المدارس ” .

وعن الرقابة قالت حفني: ” اليوم أنا متفائلة أن الرقيب الجاهل يختفي، وأمل أن تبدأ دار النشر السعودية في استقطاب الكتاب ” .