شاهدوا زينب فياض ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها بفيديو عفوي

فيديو جديد انتشر لزينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، تظهر فيه مع ابنتها الصغرى (دانييلا).

حفيدة هيفا الصغرى (دانييلا)، خطفت الأنظار بجمالها وبراءتها في فيديو عفوي مع والدتها التي تعتبر أجمل من هيفا خصوصاً أن جمالها طبيعي ولم تخضع لعمليات تجميل ولم تغير من ملامحها الأصلية

ورغم انتشار الكثير من الصور لزينب مع ابنتيها (رهف)، و(دانييلا)، إلا أن هيفا لم تعطِ الأمر أي اهتمام، ولم تعلق مرة واحدة على ظهور ابنتها وحفيدتيها في وسائل الإعلام.

وتعيش هيفا حياتها متناسية أن لها ابنة وحفيدتين، بل كل ما يشغلها الآن هو حبيبها مدير أعمالها محمد الوزيري.