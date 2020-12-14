أكدت الفنانة المصرية زينة أنها لم تنفعل قصداً في اللقطات التي تم تداولها أخيراً، أثناء تكريمها في مهرجان الأفضل، الذي نُظّم قبل أيام عدة، مشيرةً إلى أنها شعرت بالتعاطف مع الجمهور الذي انتقدها حين انفعلت في وجه أحد المصورين وزجرته عن تصويرها، قائلةً: “حسيت الناس اللي هاجمتني عندهم حق”.

وقالت زينة في لقاء تلفزيوني على هامش حفل توزيع جوائز نجم العرب، الذي نالت خلاله جائزة أفضل ممثلة، إنها ارتبكت حين ركّز أحد الأشخاص على تصويرها بكاميرا الموبايل، مؤكدةً أنها لم تنفعل على الصحافيين الذين كانوا يصوّرونها بالكاميرات، ولكنها شعرت بأن تصويرها بكاميرا الهاتف أمر غير لائق، قائلةً: “أنا مش راجل فمش هيهمني، طبيعي أتهز لما ألاقي واحد بيصورني وبيركز عليا وبيعمل زووم وبيبص لي بصات غريبة”. وأضافت: “حسيت إني واحدة مجنونة مش طبيعية بقول لحد إيه اللي بتعمله ده ومتوصرنيش، قعدت أضحك لما شوفت الفيديو، وحسيت الناس ليها حق في اللي بتقوله”.

وعن تصريحها بعدم مشاركتها في المهرجانات لأنها ليست فستاناً ويجب أن تشارك بقيمتها الفنية، وهو التصريح الذي أزعج بعض زميلاتها ممن اعتدن حضور المهرجانات بدون مشاركة في الفعاليات الفنية، أوضحت زينة أنها قصدت بذلك أن هؤلاء الفنانات يضفن من قيمتهن إلى المهرجان، أما هي فلا تمتلك هذا التاريخ الفني الذي قد يثري المهرجان كفعالية ثقافية دولية، وأنها تفضل إثراء تجربتها الفنية بحضور أي مهرجان كمساهِمة وألا يكون حضورها عابراً.

من ناحية أخرى، قدّمت زينة في موسم رمضان 2020، مسلسل “جمع سالم” بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، وهو من ‏تأليف ‏محمد ‏ناير، ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد، وإنتاج شركة “سكرومو ميديا” بالتعاون مع “فيو‎”.