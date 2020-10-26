أطلت الممثلة التونسية سارة حناشي في العرض الأول لفيلم “200 متر” مرتدية فستان من الشيفون قصير بتصميم يشبه الكاش مايوه.

وجاءت إطلالة سارة حناشي في اليوم الثاني هي الأجرأ بين الفنانات في هذا اليوم.

تدور أحداث فيلم “200 متر” حول “مصطفى” وزوجته، القادمين من قريتين فلسطينيتين يفصل بينهما جدار عازل، رغم أن المسافة بينهما 200 متر فقط، حيث تفرض ظروف معيشتهما غير الاعتيادية تحديًا لزواجهما، وعندما يمرض ابنهما، يهرع مصطفى لعبور الحاجز الأمني لكنه يُمنع من الدخول، وهنا تتحول رحلة الـ 200 متر إلى أوديسا مُفزعة، وشارك الفيلم كمشروع في منطلق الجونة في مرحلة التطوير في الدورة الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي، حيث فاز بجائزة مينتور ارابيا لتمكين الشباب والأطفال.















