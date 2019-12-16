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شاهدوا.. سارة نخلة تتهم كايلي جينر بتقليدها

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sarah nakhle kylie jenner

سارة نخلة تتهم كايلي جينر بتقليدها

إتهمت الممثلة السورية ​سارة نخلة​، النجمة ​كايلي جينر​ بتقليد فستانها، الذي إرتدته في مهرجان القاهرة السينمائي منذ أسابيع قليلة، وعلّقت على التشابه ساخرة من الموضوع.
ونشرت نخلة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لمقارنة بين الفستانين، وكتبت: “يلا قوليلي بقه إن أنا الّلي قلدتك ، مع العلم أنا لبسته في مهرجان القاهرة من شهر وإنتي لابساه من ساعتين بس، بس بطل يا بت يا كايلي بطل مش أي كلام”.
وكانت جينر قد نشرت عبر صفحتها الخاصة، عدداً من الصور لإطلالتها بالفستان نفسه.

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