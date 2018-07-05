شاهدوا سامر المصري يثير الجدل بتقليده جورج وسوف.. ومطالبات بالإعتذار

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثل ​سامر المصري​ وهو يقلّد الفنان ​جورج وسوف​.

وظهر المصري في الفيديو خلال إحدى الحفلات وهو يقف على المسرح امام الجمهور الحاضر ويسرد أحداثا حقيقية عن تفاعل سلطان الطرب مع أحداث مسلسل البيئة الشامية.

وفي حين بدا في الفيديو تفاعل الجمهور الحاضر مع تصرف المصري العفوي، أعرب المتابعون عن إستيائهم بإعتبار أنه أساء للوسوف.

ووصل البعض الآخر إلى المطالبة بإعتذار المصري عن ما بدر منه.

وكان كشف موقعنا مؤخراً عن تأكيد القائمين على مسلسل “باب الحارة” بموسمه العاشر إستبعاد عودة شخصية “العكيد أبو شهاب” التي يؤديها المصري إلى العمل.