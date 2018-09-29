شاهدوا سبب تقبيل نجلاء بدر لزوجها على طريقة أحمد الفيشاوي بمهرجان الجونة

حضرت الفنانة نجلاء بدر برفقة زوجها، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، الذي أقيم يوم الجمعة 28 سبتمبر، وكان من بين حضور المهرجان من الفنانين الأجانب باتريك ديمبسي وسلفستر ستالون وأوين ويلسن وكلايف أوين.



و وظهرت نجلاء بدر أمام عدسات المصورين وهي تقبل زوجهاأثناء مرورها على السجادة الحمراء كما فعل أحمد الفيشاوي مع زوجته خلال فعاليات المهرجان وكان سببا لكثيرا من الانتقادات التي طالته.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أن نجلاء بدر كانت تضع يدها على كتف زوجها فقط، إلا أن بعض المصورون هم الذين طلبوا منها أن تقبله على طريقة الفيشاوي، ولكنها ترددت في البداية ثم وافقت على طلبهم وقبلت زوجها وسط صحيات المتواجدين.