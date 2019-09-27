شاهدوا.. ستيفاني صليبا تتراقص على أنغام أغنيات عمرو دياب في الجونة

تتواجد الممثلة اللبنانية ​ستيفاني صليبا​ في مصر وتحديداً في الجونة لحضور حفل الفنان المصري ​عمرو دياب​ على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

ونقلت ستيفاني صليبا أجواء الحفل عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عبر خاصية الستوري، متفاعلة مع أغنيات عمرو دياب الى جانب مديرة أعمالها الإعلامية إليان الحاج.

وتواجد بين الحضور العديد من الممثلين منهم إياد نصار، والمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، وإنجي المقدم وإنجي وجدان.

وكان عمرو دياب قد بدأ حفله بأغنية “الليلة” والعديد من أغنياته القديمة والجديدة منها “قمرين” و”ده لو اتساب”.