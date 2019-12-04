شاهدوا.. سر تغيب هاني شاكر عن جنازة الفنان شعبان عبد الرحيم!

طرح كثير من المتابعين تساؤلات حول غياب الفنان المصري هاني شاكر بالأمس عن جنازة الفنان المصري الراحل ​شعبان عبد الرحيم​، خصوصاً أن شاكر هو نقيب المهن الموسيقية.

وعن السبب، قال طارق مرتضى، المتحدث بإسم النقابة، إن سبب تغيب شاكر هو تعبه الصحي بعد جولة حفلات قام بها بالولايات المتحدة الأميركية دامت أسبوعين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن النقابة تابعت الحالة الصحية للراحل قبل وفاته، وحضر مجلس إدارتها بالكامل الجنازة من دون استثناء، لافتًا إلى أنها كانت تصنفه بـ”القلب الطيب” للنقابة.

وتابع :”شعبان عبد الرحيم لم يكن فنانًا عاديًا، فقدنا شخصاً وليس صوتًا أو فنًا فقط، وإنما أخ وصديق للوسط، القلب الطيب اللي دخل كل الناس والناس كلها بتحبه، كان ظاهرة”.







