ردّت الفنانة المصرية القديرة سماح أنور على التعليقات التي تشير إلى أنها “مسترجلة”، وأن هذا يظهر من خلال الأدوار التي تؤديها، وذلك خلال لقاء أُجري معها ضمن حلقة من برنامج “لحظات جريئة” الذي يقدّمه الإعلامي أحمد سالم على شاشة قناة “القاهرة والناس”.

وأشارت إلى أن هذه الصفة مجرد شائعة وتُضحكها كثيراً، كما سخرت من مُطلقها معتبرةً أنه شخص ضائع، لأنها تعرف شخصية سماح أنور أكثر من غيرها.

ويُذكر أن سماح أنور كشفت خلال لقاء كان قد أجراه معها الإعلامي جمال عنايت والإعلامية نانسي مجدي ضمن برنامج “القاهرة اليوم” الذي يُعرض على شاشة قناة “ألفا” كواليس دخولها عالم الطهو الاحترافي وإعداد الوجبات في المنزل للزبائن أو ما يُعرف بالـ”كاترينغ”.

وأشارت إلى أنها درست الطهو في فرنسا لمدة سنتين وحصلت على شهادة في هذا المجال وأصبحت مُلمة بإعداد الوصفات السويسرية واليابانية والشرقية والفرنسية والإيطالية والحلويات والمعجّنات قبل أن تعمل في هذا المجال لعامين وتتوقف بسبب شعورها بالإرهاق.