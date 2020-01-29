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شاهدوا سما المصري: “انا اتزنقت.. وحاولت اخلع بس فشلت “

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سما المصري

نشرت الفنانة المصرية ​سما المصري​ مقطع فيديو لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تجمع عدد من الأشخاص حولها لالتقاط الصور التذكارية.
وعلّقت سما على الفيديو قائلة: “انا اتحشرت واتزنقت وسط الناس و حاولت اخلع بس فشلت…احلى زنقه دي ولا ايه؟؟
الفيديو كامل على قناتي على اليوتيوب و الرابط بتاعها هنا في البايو و في الاستوري…يازانقني و جنبك فاضي انزقني كمان وانا راضي”.
وكانت تواجدت سما مؤخرا بمعرض الكتاب واشارت حينها الى انها رغبت بقراءة كتاب عن معاملة النساء للرجال.

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