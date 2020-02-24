شاهدوا.. سما المصري بفستان عاري الكتفين ترقص وتفعل ذلك “غصب عنها”

شاركت الراقصة الاستعراضية سما المصري جمهورها، بفيديو جديد في أحدث ظهور لها من داخل منزلها، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، واحتفلت مع جمهورها بأن الفيديو الذي بثته على طريقة اللايف، تخطى حاجز الـ4 آلاف مشاهدة.

وأشارت سما المصري من خلال اللايف أنها ستنفذ طلب الجمهور مهما كان هو في فيديو جديد بعد تخطيهم حاجز الـ”4″ آلاف مشاهدة، وكان الطلب هو أن ترقص سما المصري بظهرها أمام المشاهدين.

وظهرت سما المصري في الفيديو، مشيرة أنها تفعل ذلك الأمر “غصب عنها” وليس بإرادتها، وطلبت من الجمهور التنازل عن هذا الطلب ولكنهم رفضوا، فقدمت سما الرقصة لهم، وكانت سما ترتدي فستان فسكوز عاري الكتفين.

سما المصري والزفاف

ونشرت أيضا سما المصري فيديو جديد تتحدث من خلاله عن ليلة الزفاف، مشيرة إلى الختان يصبن الفتيات بصدمة عصبية ونفسية.

وأضافت سما، أن عقلية الجهلاء داخل مصر تجعلهم يعتقدون أن الختان يجعل الفتاة باردة ولا تصاحب الرجال، فهل الختان يجعل التربية تنهار، موضحة أنه يمنع شهوة الزوجة تجاه زوجها.

وتابعت سما المصري أن الختان ليس له علاقة بالشهوة الجنسية عند الفتيات، مشيرة أن الأخلاق هي التي تتحكم في الفتاة وليس الختان وطالبت المجتمع المصري بالتوقف عن تلك العادة السيئة.