شاهدوا.. سما المصري ترقص أمام سريرها بطريقة مثيرة

نشرت الفنانة المصرية ​سما المصري​ مقطع فيديو جديد لها يظهر رقصها بطريقة مثيرة امام سريرها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت سما على الفيديو قائلة: “جزء من لايف اللوبس لايف لسه خلصان وكملنا التحدي برضو انتوا تطلبوا طلبات في الكومنتات وانا لازم انفذ الطلبات دي معلش باه الجزء دا مفيش صوت لا اللي سجلي الفيديو دا سجله من غير صوت منه لله…هههه، بس اللايف كان صوته حلو وواضح جدا وخلوا بالكم اللايف مابيتسجلش على البرنامج يعني مجرد مابيخلص خلاص مش هتشوفوه تاني….هز يا وز”.