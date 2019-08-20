شاهدوا سمية الألفي تبكي فاروق الفيشاوي في أول ظهور لها.. وهذا ما قالته لحظة تكريمه!

حرصت الممثلة سمية الألفي على حضور حفل افتتاح “المهرجان القومي للمسرح” في دورته الثانية عشرة.

وظهرت سمية وهي ترتدي ثياباً سوداء حداداً على طليقها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، وبكت لحظة تكريم الراحل فاروق الفيشاوي في الدورة الحالية للمهرجان مع مجموعة كبيرة من رموز المسرح في مصر، من بينهم سميحة أيوب والمخرج جلال الشرقاوي وسهير المرشدي وعزت العلايلي ومحمود حميدة ومحيي إسماعيل وشوقي حجاب وتوفيق عبدالحميد.

ولم تتمالك الممثلة سمية الألفي دموعها عند النداء على اسم الراحل فاروق الفيشاوي لتكريمه في افتتاح المهرجان القومي للمسرح، وصعدت مع نجله عمر الفيشاوي لتسلم التكريم.

وقالت سمية في لقاء خاص مع “فوشيا” خلال حفل افتتاح الدورة الـ 12 من “المهرجان القومي للمسرح” بدار الأوبرا المصرية، حيث جرى تكريم اسم فاروق الفيشاوي، إذ كان من المقرر حضوره، إلا أن القدر كان أسبق، وقالت أنّ فراق “حبيبها” أمر صعب جدًا، ليس من السهل أن تتحمله.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي توفي في 25 تموز (يوليو) الماضي بعد معاناة مع مرض السرطان.