شاهدوا سمية الخشاب تهدد: أمتلك سيديهات ضد أحمد سعد ستهز الدنيا!

كشفت الفنانة سمية الخشاب في تصريحات خاصة لـ”لها” أنها انتهت من تصوير حلقتها في برنامج “شيخ الحارة” وأنها الآن في مرحلة المونتاج وأن مدتها 4 ساعات تعرض على يومين، مشيرة إلى أنها سترد على كل اتهامات طليقها أحمد سعد بالمستندات وبالشهود وستفجر مفاجآت خلال الحلقة ستهز الرأي العام.

وأضافت أنها لم تتخيل ما قاله، موضحة أنه تجاوز كثيراً في حقها واتهمها بسرقة لحن أغنية “قلبي يا ناس” وكل هذا كذب.

وتابعت: “اتهمني أحمد بالكثير دون أي وجه حق أو دليل، جرح في سمعتي بالكثير، وأنا لي معجبون وصاحبة تاريخ فني وأساء لكرامتي كإنسانة قبل أن أكون فنانة، وقد سامحته على مصائب كبيرة تسبب لي فيها لوجه الله الكريم، سترته كثيراً رغم أن الفضائح لا يوجد أسهل منها، وأمتلك سيديهات لأحمد سعد سأكشفها على الهواء مباشرة يمكنها أن تهز الدنيا”.