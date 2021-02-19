نشرت الفنانة سمية الخشاب مقطع فيديو لها على حسابها الخاص بـ”تيك توك” أشعلت به مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرته بعدها على حسابها بإنستجرام وتداولته عدة حسابات، ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام حسن شاكوش وأغنية “بسكوتاية مقرمشة” في شوارع مدينة دبي.

وظهرت سمية بإطلالة جذابة وجريئة في نفس الوقت، اعتمدت فيها على بلوزة مقفولة باللون الأسود، وجيب جلد قصير ساخن وحذاء فضي اللون وأطلقت شعرها منسدلاً على كتفها.

ولاقي الفيديو إعجاب الآلاف من متابعي سمية بعد طرحه بساعات قليلة، حيث علق العديد من الجمهور بأن الأغنية كأنها صنعت لها.











