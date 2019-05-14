شاهدوا.. سمية الخشاب: “فقدت طحالي بسبب أحمد سعد”

نشرت الممثلة المصرية سمية الخشاب عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الإعلان الترويجي لحلقتها في برنامج “​شيخ الحارة​” مع الإعلامية بسمة وهبة وذلك للرد على تصريحات طليقها الفنان أحمد سعد الأخيرة ضدّها.

وقالت سمية في الإعلان: “أنا فقدت طحالي بسبب أحمد سعد”، وكشفت عن العديد من المشاكل ضدّه خلال الحلقة.

وأكّدت الممثلة المصرية أنّ كل ما قاله سعد عن استيلائها على شقته وأمواله كلام غير صحيح وافتراء منه عليها، وظهر في الإعلان الترويجي رغبتها في الإنسحاب عدّة مرات من الحلقة وأكدت أنها تريد الرد على الإتهامات الكاذبة بحقها.