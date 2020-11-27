تناقل عدد من الحسابات المهتمة بأرشيف المشاهير والناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة للفنانة المصرية سميرة أحمد اثارت اهتمام الكثير من المتابعين. وظهرت فيها برفقة الفنان الراحل رشدي أباظة والفنان القدير سمير صبري.

وبدا أنها التقطت لهم في كواليس تصوير فيلم “عالم عيال عيال” في العام 1976 أي منذ أكثر من 44 عاماً. وفي التعليقات أشار الكثير من المتابعين إلى أن الفنانة كانت تتمتع بالكثير من الجاذبية وأنها ما زالت تحافظ على جمال ملامحها رغم تقدمها في العمر.

ويشار إلى أنها عانت في طفولتها من ظروف صعبة نتجت عن مرض والدها. ولتساعد في إعالة أفراد أسرتها التي تتألف من 7 أبناء وبنات، بدأت عملها ككومبارس مقابل خمسين قرشاً في اليوم. وحين أصبحت وجهاً مألوفاً بات المخرجون يختارونها لأداء الأدوار الصغيرة. وسرعان ما حققت النجاح وهو ما جعلها تواصل مسيرتها من خلال أدوار أكثر أهمية إلى أن حصلت على دور البطولة. لكن سرعان ما نجحت وبدأت بأخذ الأدوار الأكبر حتى حصلت على أحد أدوار البطولة.

ويذكر أنها تزوجت أربع مرات، الأولى من بطرس زريبات ثم من الكاتب وجيه نجيب وأنجبت منه ابنتها جليلة ثم من المنتج أديب جابر وأخيراً من المنتج صفوت غطاس.