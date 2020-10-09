سحرت النجمة السورية سوزان نجم الدين متابعيها وجمهورها باطلالة ملكية بفستان أبيض قصير ومكياج قوي وشعر مرتب قصير مفلوت على الأكتاف وشيفون من جهة الاكتاف زينت فيها الفستان وكتبت على اطلالتها وقالت:

“ألف مبروك زفاف رجل الأعمال الصديق باسل سماقية وانشالله دايما بالأفراح سوزان نجم الدين ”

وظهرت سوزان وسط الحضور باجواء اسطورية غلبت على الحفل الباذخ الذي حضره وأحياه العديد من الأسماء الفنية الهامة في مصر أمثال الهضبة عمرو دياب وتامر حسني ومحمد رمضان نمبر ون وراغب علامة وغيرهم

كما عادت سوزان لمشاركة الجمهور مقطع فيديو من أجواء الزفاف وظهرت فيه رفقة تامر حسني والهام شاهين ترقصان على أنغام أغاني حسني وعمرو دياب

وأثنى الجمهور على اطلالة نجم الدين وتغزلوا بجمالها ورشاقة جسمها بينما اختار البعض الهجوم عليها في التعليقات بسبب فستانها القصير الفاضح الغير ملائم لعمرها الزمني وقيمتها الفنية