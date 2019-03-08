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شاهدوا سوزان نجم الدين ترد بعد اتهامها بالعري وارتداء الملابس الكاشفة: أنا محجبة!

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suzan najem eldeen

ردت الممثلة السورية سوزان نجم الدين على الإنتقادات التي تتعرض لها بسبب إطلالاتها، حيث قالت أن إطلالتها غير مبالغ فيها، مشيرة أن العالم كله يرتدي فساتين قصيرة.

وجاء حديث نجم الدين هذا خلال مقابلة لها ضمن برنامج “كل يوم” الذي يذاع على قناة on e حيث قالت:” أنا إنسانة محجبة أخلاقيا من الداخل أكثر من الخارج، فالدين يتمثل في الأخلاق، ولكن هناك بعض الناس الذين يحكمون عليي من كم القماش الذي أرتديه”.

وأضافت:” أنا إنسانة محجبة أخلاقيا من الداخل أكثر من الخارج، فالدين يتمثل في الأخلاق، ولكن هناك بعض الناس الذين يحكمون عليي من كم القماش الذي أرتديه”.

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