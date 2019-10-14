شاهدوا.. سوزان نجم الدين من عزاء إلى عرض أزياء بفستان واحد وفي ساعة واحدة!

عقب انتهائها من أداء واجب العزاء في وفاة المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، مساء أول أمس السبت، غادرت النجمة السورية سوزان نجم الدين سرادق العزاء تاركةً أمارات الحزن وراءها، لترتسم علامات البهجة على محياها عقب أقل من ساعة، وذلك خلال حضورها عرض أزياء المصمم أيمن لحموني، والذي تخلله حفل للنجم اللبناني راغب علامة، وقد ظهرت خلال الحفل بالفستان ذاته الذي ارتدته في مراسم العزاء، مع تغيير بسيط بارتدائها سترة جلدية فوق الفستان الأسود.

وكانت نجم الدين قد دخلت في أزمة مؤخراً مع مواطنها الفنان باسم ياخور، على خلفية قيامها بكشف السبب الذي دفعها للاعتذار عن الظهور في برنامج “أكلناها” الذي يقدمه الأخير.



وكان ياخور قد صرّح لبرنامج “Et بالعربي” الذي يعرض على شاشة “MBC4” أن نجم الدين لم تشارك في البرنامج لأنه لم تتم دعوتها.



لكن الفنانة السورية ردت على تصريحات ياخور، وأكدت أنها تلقت دعوة للظهور في إحدى حلقات البرنامج، وأنه تم التنسيق معها عبر الهاتف عدة مرات، مشيرة إلى أنها تمتلك التسجيل الصوتي الكامل الذي يثبت ذلك.

يذكر أن سوزان نجم الدين كانت قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بالمسلسل المصري “ابن أصول” بطولة حمادة هلال، ‏آيتن عامر، محمد نجاتي، وإخراج محمد بكير.