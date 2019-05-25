شاهدوا.. سيرين عبدالنور تتألق في السحورالرمضاني باطلالة ملفتة وجريئة

تألقت الفنانة سيرين عبدالنور خلال مشاركتها في السحور الرمضاني الذي اعدته شركة الصباح، منتجة مسلسل “الهيبة الحصاد”، الجمعة، في العاصمة بيروت.



وحضرت نجمة “الهيبة” في جزئه الثالث مع زوجها فريد رحمة، واختارت إطلالة جريئة وأنيقة، ومناسبة للشهر الفضيل، عبارة عن فستان واسع يشبه بتصميمه العباءة باللون الازرق النيلي وبقماش ناعم وتميز بأكمامه الواسعة والشراشيب التي زادت من اناقتها.



وأكملت اطلالتها الجميلة بحلق ضخم من الورود المتشابكة باللون الابيض وحملت حقيبة يد صغيرة وباللون الفضي اللامع.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على تسريحة شعر ناعمة وتركته منسدلا على ظهرها مع مكياج هادئ مع احمر شفاه بارز زاد من جمالها واضفى لمسة انثوية رائعة.

يذكر ان سيرين عادت الى ادوار البطولة بعد غيابها عن الشاشة لانشغالها بحملها وبعطلة الامومة، وذلك من خلال مسلسل “الهيبة – الحصاد” مع النجم تيم الحسن، الذي يعرض حاليا في رمضان، وحقق نجاحا كبيرا.

