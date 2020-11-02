خطفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الأضواء بإطلالتها الجديدة التي شاركت بها الجمهور عبر صفحتها على إنستغرام، والتي جاءت شبيهة بإطلالة الفنانة المصرية رانيا يوسف التي أثارت فيها ضجة عارمة في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018.

ولم تعلق سيرين على إطلالتها التي كانت بتصميم طوني بارود في جلسة التصوير الجديدة سوى قولها: “الفستان أسود والقلب أبيض”، لكن الجمهور استحضر مباشرة إطلالة رانيا يوسف المعروفة باسم “إطلالة البطانة”.

وأطلت سيرين عبد النور بتصميم وصفه المتابعون بغير التقليدي، جاء بقصة كب من الأعلى، وعند الخصر قماش باييت لامع ومن أسفل من الشيفون المنقوش ومطرز.

كما اعتمدت سيرين تسريحة الشعر المرفوع مع ترك خصلات منسدلة، ووضعت مكياجا صاخبا يميل إلى البني وأحمر شفاه بني غامق مائل للأسود.

وقال المتابعون إن الجزء الأسفل من الفستان يشبه إلى حد ما تصميم إطلالة الفنانة المصرية في مهرجان القاهرة السينمائي، والذي ارتدته ابنتها نانسي أيضًا في ختام مهرجان الجونة يوم الجمعة الماضية.

وتساءل متابعون إن كان هذا التصميم تستحسنه نجمات الفن، أو أنه قد أصبح “ماركة” مسجلة باسم رانيا يوسف، وتريد النجمات تقليدها،

في وقت انتقد محبو الفنانة اللبنانية أن تكون سيرين قد قصدت تقليد الفنانة المصرية، وأكدوا أن إطلالات عبد النور تتحدث عن نفسها، وتحظى بإشادة واسعة في كل مرة.