شاهدوا.. سيرين عبد النور ما زالت تعاني بسبب رامز جلال

كشفت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ عن معاناتها حتى الآن في أحبالها الصوتية بعد وقوعها في مقلب ​رامز جلال​، في برنامجه “​رامز ثعلب الصحراء​” قبل 7 سنوات، وأشارت أثناء حلولها ضيفة في برنامج “مجموعة إنسان” إلى أنها ”لا تزال تعاني من هذه المشكلة، الى درجة أن بعض مشاهدها في مسلسل الهيبة الحصاد، أدّتها بصوت مبحوح”.



ولفتت عبد النور الإنتباه الى أنها تعرضت لإصابة في أحبالها الصوتية، نتيجة صراخها وخوفها الشديدين في مقلب البرنامج، بالإضافة إلى أنها لم تخضع لعملية جراحية من أجل علاجها، فأصبحت أحبالها الصوتية حساسة في حال التعرض للهواء البارد.

وأشارت الى أن البرامج التي يقدمها رامز جلال “خطرة”، ووجهت له رسالة جديدة، قائلة: “يا رامز أنا خايفة عليك”.

الجدير بالذكر أن عبد النور، تخوض السباق الرمضاني 2019، من خلال مسلسل “الهيبة الحصاد”، الى جانب الممثل السوري تيم حسن.