شاهدوا سيلينا غوميز تخطط لإطلاق مستحضرات تجميل باسمها وتنافس كايلي جينر

تنضم النجمة العالمية ​سيلينا غوميز​ الى قائمة المشاهير العالميين الذين يملكون علامات تجارية باسمهم، فبعد نجاحها في الغناء والتمثيل تستعد لإطلاق منتج باسمها.

وأكد مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية أن غوميز قدمت طلبًا لتسجيل علامة تجارية تحمل اسمها يوم 11 تموز الماضي، وتتضمن مجموعة من العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم والبشرة، بالإضافة إلى منتجات العناية بالشعر والأظافر.

الجدير بالذكر أن غوميز ليست الوحيدة إذ تتبع خطى أهم النجمات العالميات أمثال ريهانا، ليدي غاغا، ​كايلي جينر​ وغيرهنّ من النجمات اللواتي صنعن ثروة طائلة من منتوجاتهنّ.