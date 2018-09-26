شاهدوا شادي ألفونس يثير الجدل بـ«جواربه» على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي

أثار الإعلامي والفنان شادي ألفونس حالة من الجدل على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم “عيار ناري” بمهرجان الجونة السينمائي حيث ارتدى جوارب ممزوجة بألوان كثيرة على بدلة سوداء وأخذ يستعرض جواربه.



وأقيم الخميس الماضي حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أسسه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بهدف توفير فرص احترافية للمشاركين وصناع الأفلام، من أجل توسيع شبكات التواصل فيما بينهم في صناعة السينما، والعمل على زيادة فرص إنتاج المشروعات السينمائية.



وحرص على حضور حفل الافتتاح نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم الفنان عادل إمام، ونيللي كريم، وغادة عادل، والنجم العالمي كلايف أوين، وقدمت الحفل الإعلامية ريا أبي راشد.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 28 سبتمبر، يتم خلالها تكريم النجم العالمي سيلفستر ستالوني، كما يستضيف المهرجان 150 نجما عربيا وعالميا، ويتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 50 فيلمًا، موزعة على مسابقاته الثلاث، 15 منها في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة.

المصدر: vetogate.com